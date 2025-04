GE HealthCare: nouvelle CEO pour Patient Care Solutions information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 17:29









(CercleFinance.com) - GE HealthCare annonce la nomination de Jeannette Bankes en tant que présidente et directrice générale de Patient Care Solutions, avec prise de fonction le 1er mai 2025.



Peter Arduini, président et directeur général de GE HealthCare, a salué l'expérience diversifiée et approfondie de Jeannette Bankes dans le secteur de la santé, notamment dans des entreprises cotées en bourse.



Forte de trois décennies d'expérience, Jeannette Bankes a occupé des rôles de direction dans la gestion de produits, le marketing, les ventes, la réglementation, les affaires médicales, ainsi que les opérations et la fabrication.



Avant de rejoindre GE HealthCare, elle était chez Alcon, où elle était vice-présidente senior et présidente des Franchises mondiales. Elle a également travaillé chez Boston Scientific et Merck.







