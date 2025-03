GE HealthCare: le rachat des 50% restants de NMP est bouclé information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 14:27









(CercleFinance.com) - GE HealthCare a annoncé lundi avoir bouclé le rachat auprès de Sumitomo Chemical des 50% du capital de Nihon Medi-Physics (NMP) qu'il ne détenait pas encore, ce qui lui permet désormais de contrôler l'intégralité du capital du spécialiste japonais des produits radiopharmaceutiques.



Le fabricant américain d'équipements de santé indique l'opération va permettre à NMP de développer ses technologies de tomographie d'émission monophotonique (SPECT) et de tomographie à émission de positons (PET).



Son portefeuille inclut des produits comme Vizamyl, un produit d'imagerie notamment utilisé pour la diagnostic de la maladie d'Alzheimer, et DaTScan, utilisé pour aider au diagnostic différentiel entre une démence de Lewy et Parkinson.



Créé en 1973 et basé à Tokyo, NMP dispose de 13 sites de production et a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 183 millions de dollars en 2023.



GE HealthCare détenait une participation de 50% dans NMP depuis l'acquisition d'Amersham en 2004.





