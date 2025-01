GE Healthcare : Jefferies passe à l'achat

(AOF) - GE Healthcare (GEHC) est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que Jefferies est passé à l’achat avec un objectif de cours relevé de 95 à 103 dollars. GEHC a reculé et se négocie désormais à seulement 17 à 18 fois le bénéfice par action attendu en 2025, en dessous de sa moyenne et de celle de ses pairs, et bien en deçà des récents sommets (environ 20). La publication des mesures de relance chinoises a permis de réévaluer les attentes, créant une opportunité d'entrée.

Jefferies prévoit une hausse du titre même en l'absence de reprise chinoise, portée par la croissance de base de la société et le secteur des produits de contraste (Pharmaceutical Diagnostics). GEHC est sur le point de gagner des parts de marché dans des marchés sains, et la Chine pourrait procurer une hausse supplémentaire.

