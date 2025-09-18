 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GE Healthcare étudierait la cession d'une participation dans sa filiale chinoise
information fournie par AOF 18/09/2025 à 14:36

(AOF) - Selon des informations de Bloomberg, GE Healthcare étudie plusieurs options concernant ses activités et notamment la possibilité de céder une participation dans sa filiale en Chine. Le média américain indique qu’une potentielle transaction valoriserait les actifs à plusieurs milliards de dollars. Un porte-parole du groupe a indiqué que l’entreprise ne commentait les rumeurs de marché.

AOF - EN SAVOIR PLUS

