GE HealthCare: en tête des autorisations FDA d'IA médicale

(Zonebourse.com) - GE HealthCare annonce avoir obtenu un total de 100 autorisations de dispositifs médicaux intégrant l'IA par la FDA, consolidant sa première place pour la quatrième année consécutive.



Ce jalon reflète la stratégie d'innovation du groupe dans les solutions de précision, couvrant imagerie, logiciels et cloud, afin d'améliorer l'efficacité des soins et soutenir les professionnels de santé.



Parmi les solutions citées figurent AIR Recon DL (réduction des temps d'IRM jusqu'à 50 %), l'auto-positionnement intelligent en scanner, la série LOGIQ en échographie, ou encore Caption Guidance pour l'imagerie cardiaque au chevet.



Ces dispositifs couvrent notamment l'oncologie, la neurologie et la cardiologie.



Dr. Taha Kass-Hout, directeur scientifique, souligne l'engagement de l'entreprise à développer une IA responsable intégrant sécurité, transparence et équité dès la conception. GE HealthCare vise plus de 200 autorisations à terme, dans un contexte de demande croissante pour des solutions cliniques connectées et intégrées.





