GE HealthCare en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations

4 février - ** Le fabricant d'appareils médicaux GE Healthcare GEHC.O a augmenté de 2,6% à 80,83 $ avant le marché

** La société déclare un bénéfice ajusté de 1,44 $/shr au 4ème trimestre contre une estimation moyenne de 1,40 $/shr par les analystes - données LSEG

** Le revenu trimestriel de 5,70 milliards de dollars de Co est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 5,61 milliards de dollars

** Les actions ont baissé de ~5% en 2025