GE HealthCare: élargit son portefeuille en cardiologie information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - GE HealthCare annonce élargir son portefeuille de solutions de cardiologie invasive avec AltiX AI.i (de Mac-Lab, CardioLab et ComboLab), visant à améliorer l'expérience utilisateur en salle de cathétérisme cardiaque et à soutenir les procédures complexes en électrophysiologie.



Concrètement, AltiX AI.i intègre de nouvelles fonctionnalités pour optimiser les flux de travail et améliorer l'interopérabilité, en offrant une meilleure qualité de signal, une interface utilisateur optimisée et des outils d'évaluation améliorés, tout en respectant des normes élevées de cybersécurité.



Selon Arnaud Marie, directeur général des Solutions interventionnelles chez GE HealthCare, cette innovation 'renforce l'engagement de l'entreprise à améliorer les capacités diagnostiques et thérapeutiques'.







