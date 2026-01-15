GE HealthCare chute après la rétrogradation d'UBS à "vendre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux GE HealthCare GEHC.O chutent de 2,6 % à 83,11 $

** La maison de courtage UBS rétrograde l'action GEHC de "neutre" à "vendre" et augmente le PT de 73 $ à 77 $

** Le nouveau PT représente une baisse de 16,85% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les efforts d'atténuation des tarifs douaniers de GEHC sont clairement positifs, mais les analystes ont déclaré que le consensus semble supposer un succès total - un résultat qu'ils considèrent comme incertain, avec des impacts tarifaires susceptibles de différer en 2026 par rapport à 2025

** En ce qui concerne Flyrcado, la société de courtage considère que le produit pourrait changer la donne, mais elle a prévenu que les attentes étaient déjà élevées, citant des prévisions consensuelles d'environ 500 millions de dollars de ventes d'ici 2028 et d'un milliard de dollars d'ici 2030

** La société de courtage souligne l'intérêt de la tomodensitométrie à comptage de photons, mais indique que GEHC a plusieurs années de retard sur Siemens Healthineers SHLG.DE dans le domaine de la technologie, avec un portefeuille de produits plus restreint et un paysage concurrentiel plus encombré

** GEHC a fortement rebondi depuis le creux d'avril 2025 et se trouve maintenant à moins de 10 % de ses plus hauts niveaux historiques, surperformant ses pairs proches, en partie grâce à l'optimisme concernant les tarifs et les nouveaux produits - courtage

** L'action GEHC a progressé de 4.9 % en 2025