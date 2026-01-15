 Aller au contenu principal
GE HealthCare chute après la rétrogradation d'UBS à "vendre"
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 16:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux GE HealthCare GEHC.O chutent de 2,6 % à 83,11 $

** La maison de courtage UBS rétrograde l'action GEHC de "neutre" à "vendre" et augmente le PT de 73 $ à 77 $

** Le nouveau PT représente une baisse de 16,85% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les efforts d'atténuation des tarifs douaniers de GEHC sont clairement positifs, mais les analystes ont déclaré que le consensus semble supposer un succès total - un résultat qu'ils considèrent comme incertain, avec des impacts tarifaires susceptibles de différer en 2026 par rapport à 2025

** En ce qui concerne Flyrcado, la société de courtage considère que le produit pourrait changer la donne, mais elle a prévenu que les attentes étaient déjà élevées, citant des prévisions consensuelles d'environ 500 millions de dollars de ventes d'ici 2028 et d'un milliard de dollars d'ici 2030

** La société de courtage souligne l'intérêt de la tomodensitométrie à comptage de photons, mais indique que GEHC a plusieurs années de retard sur Siemens Healthineers SHLG.DE dans le domaine de la technologie, avec un portefeuille de produits plus restreint et un paysage concurrentiel plus encombré

** GEHC a fortement rebondi depuis le creux d'avril 2025 et se trouve maintenant à moins de 10 % de ses plus hauts niveaux historiques, surperformant ses pairs proches, en partie grâce à l'optimisme concernant les tarifs et les nouveaux produits - courtage

** L'action GEHC a progressé de 4.9 % en 2025

Valeurs associées

GE HLTC TECH
83,2700 USD NASDAQ -2,38%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD AMEX 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE 0,00%
SIEMENS HEALTH
46,830 EUR XETRA -0,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/01/2026 à 16:42:16.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

