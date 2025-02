GE HealthCare: BPA en hausse de 23% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 13:57









(CercleFinance.com) - GE HealthCare publie pour son dernier trimestre 2024 un BPA ajusté en hausse de près de 23% à 1,45 dollar et une marge opérationnelle ajustée améliorée de 2,6 points à 18,7%, 'voyant les bénéfices de gains de productivité et d'effets volumes'.



A 5,3 milliards de dollars, les revenus du groupe de technologies médicales ont augmenté de 2% en données brutes comme en organique, une croissance organique de 6% des commandes permettant un ratio 'book-to-bill' à 1,09.



Réalisant sur l'ensemble de 2024 un BPA ajusté de 4,49 dollars, une marge opérationnelle ajustée de 16,3% et une croissance organique des revenus de 1%, il vise pour 2025 des fourchettes-cibles de respectivement 4,61-4,75 dollars, 16,7-16,8% et 2-3%.





