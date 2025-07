GE Gernova: discours optimiste après un 2ème trimestre bien meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 14:14









(Zonebourse.com) - GE Vernova a annoncé mercredi avoir relevé ses objectifs pour l'exercice 2025 après avoir largement dépassé les attentes du marché sur son deuxième trimestre, mais s'est surtout montré optimiste sur son activité dans une optique de long terme.



Le groupe américain, spécialisé dans les infrastructures énergétiques, dit désormais tabler un chiffre d'affaires annuel situé dans le haut de la fourchette de 36 à 37 milliards de dollars qu'il s'était initialement donné pour l'exercice.



Il indique par ailleurs prévoir une margé opérationnelle (Ebitda) ajustée de 8% à 9%, contre une précédente estimation allant de 5% à 9%, tandis que son flux de trésorerie disponible (free cash flow ou FCF) est désormais attendu entre trois et 3,5 milliards de dollars, à comparer avec 2-2,5 milliards jusqu'ici.



Sur le deuxième trimestre, son chiffre d'affaires s'est accru de 11% à 9,1 milliards de dollars, dont une croissance organique de 12%, là où les analystes anticipaient en moyenne 8,8 milliards.



Le bénéfice par action (BPA) ressort lui à 1,86 dollar, bien au-dessus du consensus établi à 1,50 dollar.



Au-delà de ces performances meilleures que prévu, GE Vernova a fait part de son optimisme concernant son positionnement dans le contexte de transition énergétique actuel.



'Nous n'en sommes qu'au tout début d'un supercycle d'investissement visant à obtenir une énergie plus fiable, des réseaux électriques solides et des technologies de décarbonation', a souligné son directeur général, Scott Strazik.



'Nos résultats à court terme s'améliorent, mais le plus important c'est que notre potentiel à long terme est en train d'appuyer à fond sur l'accélérateur à fond', a-t-il souligné.



Suite à ces annonces, l'action s'adjugeait plus de 5% mercredi matin en cotations avant-Bourse.





