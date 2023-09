GE: contrat pour un parc éolien au Massachusetts information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 13:20

(CercleFinance.com) - Iberdrola annonce avoir retenu, via sa filiale américaine Avangrid Renewables, General Electric (GE) pour la fourniture des éoliennes du projet Vineyard Wind 1, au Massachusetts, le premier parc éolien en mer de grande capacité construit aux Etats-Unis.



Les 62 éoliennes, d'une puissance unitaire de 13,6 MW, sont fabriquées dans les usines GE situées en France, à Saint-Nazaire et Cherbourg. Ce contrat mobilise plus de 1500 salariés sur ces deux sites du groupe américain.



Avec une capacité installée de 800 MW et représentant un investissement de 2,5 milliards d'euros, Vineyard Wind 1 sera le plus grand parc éolien construit dans le pays, et l'un des plus grands d'Iberdrola dans le monde.