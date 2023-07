Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: contrat avec InterGen pour moderniser une centrale information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 12:21









(CercleFinance.com) - GE fait savoir que l'activité Gas Power de GE Vernova a enregistré une commande d'InterGen, l'un des plus grands producteurs d'électricité indépendants au Royaume-Uni, portant sur deux mises à niveau à haute efficacité (HE) dans le cadre de la modernisation de la centrale électrique de Coryton (Essex, UK).



La centrale électrique à cycle combiné de 800 mégawatts (MW), située à 30 miles à l'est de Londres sur la Tamise, est alimentée par deux turbines à gaz GT26. Les mises à niveau seront installées en 2025.



La mise à niveau HE de GE permettra de fournir environ 77 MW supplémentaires de puissance, à augmenter l'efficacité des unités et à prolonger les intervalles de maintenance en cours.



En outre, la modernisation devrait entraîner une réduction d'environ 67 500 tonnes d'équivalent d'émissions de carbone chaque année.





