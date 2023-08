Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: choisi pour étudier un nouveau concept de capture du CO2 information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 14:47









(CercleFinance.com) - GE fait savoir que la division de recherche avancée de GE Vernova a été sélectionnée par le ministère de l'Énergie (DOE) des Etats-Unis afin d'évaluer la viabilité d'un nouveau concept de capture directe du CO2 dans l'air (DAC) qui pourrait voir le jour près de Houston (Texas).



Cette étude d'un montant de 3.3 M$ sur deux ans verra ainsi les chercheurs s'intéresser à une nouvelle conception du système de capture du CO2 : le système serait en effet alimenté par une petit réacteur nucléaire modulaire (SMR) WRX-300 de 300 MW développé par GE Hitachi.



L'idée est ensuite de pouvoir capturer le CO2 directement dans l'air ambiant et de le stocker sous terre. Il pourra aussi être utilisé comme un produit à valeur ajoutée, par exemple comme matière première pour les carburants d'aviation durables (SAF).



Selon GE, une fois achevé, le projet pourrait potentiellement éliminer jusqu'à 1 million de tonnes de CO2 de l'air chaque année.



Il répond par ailleurs parfaitement au plan de l'administration Biden visant à capter et éliminer chaque année entre 400 millions et 1,8 milliard de tonnes de CO2 de l'atmosphère d'ici à 2050.





