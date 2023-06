GE: Carlyle Aviation Partners adopte le logiciel ATS information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 12:43

(CercleFinance.com) - GE Digital a annoncé que Carlyle Aviation Partners, un loueur mondial majeur avec une flotte étendue d'environ 399 avions, avait adopté son logiciel Asset Transfer System (ATS) afin d'améliorer les opérations tout au long du cycle de vie de ses appareils.



L'ATS est conçu comme une plate-forme numérique complète qui facilite le transfert plus transparent des données des aéronefs. 'Cela signifie que les parties prenantes peuvent accéder aux enregistrements et les consulter tout au long du cycle de vie de l'avion, ce qui permet plus de transparence et d'efficacité dans les processus de conformité, de maintenance et d'exploitation', souligne GE.



Le système réduit les tâches manuelles, réduit le risque d'erreurs et permet des transferts plus fluides.