GE Aerospace va verser une subvention à l'UniKL MIAT en Malaisie
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 13:26

GE Aerospace a annoncé un engagement de 125 000 $ à l'Institut Malaisien de Technologie de l'Aviation de l'Université de Kuala Lumpur (UniKL MIAT) à Selangor, Malaisie. Ce financement permettra de soutenir une série de nouvelles initiatives visant à étendre l'éducation aéronautique et la formation de la main-d'oeuvre à travers le pays.

Dans le cadre de cet engagement, GE Aerospace financera des programmes développés par UniKL MIAT, sous le nom d'équipe FLYTE (Future Leaders in Youth Technical Empowerment), ainsi que ses partenaires, dont le Youth Aviation Club Malaysia (KRUM) et le Centre de Progression et de Leadership des Femmes (CWAL).

Ces initiatives viseront à susciter l'intérêt pour l'aviation chez les élèves du secondaire et à combler les lacunes dans la préparation à l'industrie grâce aux compétences techniques.

" La Malaisie est depuis longtemps un leader régional dans l'éducation aéronautique, et nous sommes fiers de travailler avec UniKL MIAT et ses partenaires pour inspirer, former et développer la prochaine génération de techniciens, ingénieurs et leaders aéronautiques ", a déclaré Kong Hon Leong, directeur général et responsable exécutif de l'usine GE Aerospace Engine Services Malaysia.

" Au milieu des opportunités et des défis en évolution du paysage aéronautique actuel, il est crucial que les jeunes diplômés et les professionnels se perfectionnent continuellement et restent compétitifs. Avec cette subvention, nous nous engageons à former une main-d'oeuvre aéronautique qualifiée, prête à façonner l'avenir du vol. "

