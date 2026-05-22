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GE Aerospace propulsera les futurs navires de surveillance de l'US Navy
information fournie par Zonebourse 22/05/2026 à 16:09

Le groupe américain décroche une commande liée au programme Explorer-class destiné aux missions de guerre anti-sous-marine et de surveillance sous-marine.

GE Aerospace annonce avoir obtenu une commande officielle d'Austal USA pour fournir le système de propulsion des futurs navires de surveillance océanique Explorer-class (T-AGOS) de l'US Navy. Le contrat porte sur une turbine à gaz marine LM2500 G4 et son générateur associé pour le premier navire de la série, l'USNS Don Walsh (T-AGOS 25), actuellement en construction en Alabama.

Le T-AGOS 25 utilisera un système de propulsion électrique intégré combinant quatre moteurs électriques, trois générateurs diesel et une turbine à gaz LM2500. "Cette architecture doit permettre d'optimiser la consommation énergétique selon les profils de mission, allant des opérations de remorquage à basse vitesse aux déplacements rapides", indique en substance le motoriste.

Les futurs navires Explorer-class mesureront 359 pieds (110 mètres) pour un déplacement de 9 099 tonnes et pourront atteindre une vitesse de 22 noeuds (40 km/h). Selon GE Aero, sa technologie de propulsion permettra notamment une réduction de 50% du poids et de 60% du bruit par rapport aux structures en acier traditionnelles, un élément clé pour les missions de surveillance acoustique.

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