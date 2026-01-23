GE Aerospace progresse ; Citigroup relève l'objectif de cours de l'action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions du fabricant de moteurs d'avion GE Aerospace GE.N augmentent de 1 % à 297,7 $ avant le marché

** Citigroup relève l'objectif de cours de 378 $ à 380 $, ce qui implique une hausse de 28,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action; réitère la notation "achat" ** GE a prévu jeudi un bénéfice annuel supérieur aux estimations des analystes, grâce à une forte demande de pièces détachées et de services à forte marge

** Citigroup déclare que la force du marché des pièces de rechange en début d'année indique une dynamique continue dans le segment des moteurs commerciaux et des services de GE

** Le courtier relève son estimation du bénéfice par action de GE pour l'exercice fiscal 2026 à 7,47 $, contre 7,17 $

** L'objectif de cours médian des 21 courtiers couvrant l'action est de 360 $ - données compilées par LSEG

** Les actions de GE ont augmenté de 84,7 % en 2025