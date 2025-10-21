GE Aerospace progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions de GE Aerospace GE.N augmentent de 1,7 % à 307,9 $ avant le marché

** Le fabricant de moteurs d'avion relève ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2025 à 6-6,2 $ par action, contre 5,6-5,8 $ par action précédemment

** GE prévoit une croissance du chiffre d'affaires allant jusqu'à 19 %, contre un pourcentage de croissance de " mi-dizaine " prévu plus tôt ** Le bénéfice par action de la société au 3ème trimestre de 1,66 $ dépasse les estimations des analystes de 1,45 $, aidé par une forte demande pour ses moteurs et ses services de maintenance des moteurs

** La note moyenne des analystes sur GE est "acheter", avec un prix médian de 280 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de GE ont augmenté de ~82% depuis le début de l'année, contre une hausse de ~39% pour RTX RTX.N , propriétaire de Pratt