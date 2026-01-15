GE Aerospace nomme Mohamed Ali, un cadre chevronné, à la tête de l'unité CES élargie

GE Aerospace GE.N a annoncé jeudi la nomination d'un cadre chevronné, Mohamed Ali, à la tête de sa division élargie des moteurs et services commerciaux (CES), qui comprendra désormais également l'équipe chargée de la technologie et des opérations.

Russell Stokes, qui dirigeait l'équipe CES, prendra sa retraite en juillet après avoir passé 29 ans dans l'entreprise. Russell Stokes sera le conseiller spécial du directeur général Larry Culp au cours des prochains mois afin de faciliter la transition, a indiqué la société.

Sous la direction d'Ali, qui dirigeait auparavant la technologie et les opérations (T&O), l'équipe élargie supervisera l'ensemble du cycle de vie des moteurs commerciaux, y compris la sécurité et la qualité, l'ingénierie, la fabrication et les services après-vente.

"Le regroupement des équipes CES et T&O s'appuiera sur les progrès réalisés par l'organisation T&O l'année dernière en exploitant le poste de pilotage pour permettre une plus grande agilité et une résolution transversale des problèmes pour notre client", a déclaré Larry Culp jeudi.

La société a également nommé Jason Tonich au poste de directeur des ventes commerciales et de la clientèle, qui relèvera directement de Larry Culp.