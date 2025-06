GE Aerospace: importants investissements sur trois sites information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - GE Aerospace a réalisé d'importants investissements dans son infrastructure d'essai afin d'accélérer le développement de systèmes de propulsion hypersoniques de nouvelle génération.



Ces mises à niveau portent sur les sites d'Evendale, dans l'Ohio, de Bohemia, dans l'État de New York, et de Niskayuna, dans l'État de New York.



Mark Rettig, vice-président et directeur général des programmes avancés d'Edison Works chez GE Aerospace, a déclaré : ' Cet investissement accélère considérablement la capacité de GE Aerospace à répondre aux futurs besoins en matière de propulsion hypersonique. En améliorant notre infrastructure, nous permettons non seulement des tests plus représentatifs et évolutifs, mais nous démontrons également notre capacité à fournir des technologies avancées plus rapidement et plus efficacement'.





Valeurs associées GE AEROSPACE 250,975 USD NYSE +0,84%