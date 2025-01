GE Aerospace: doublement du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 13:22









(CercleFinance.com) - GE Aerospace publie au titre des trois derniers mois de 2024 un BPA ajusté doublé (+103%) à 1,32 dollar, avec une marge de profit opérationnelle améliorée de 4,5 points à 20,1% pour des revenus ajustés en croissance de 16% à près de 9,9 milliards de dollars.



'GE Aerospace a terminé l'année 2024 en beauté, étant donnée la demande robuste pour nos services et produits, avec des commandes en progression de 46% au quatrième trimestre (à 15,5 milliards)', met en avant son président et CEO, H Lawrence Culp.



Le motoriste et équipementier aéronautique a ainsi vu son BPA ajusté grimper de 56% à 4,60 dollars sur l'ensemble de 2024, et l'anticipe en croissance à deux chiffres pour s'établir entre 5,10 et 5,45 dollars pour son exercice 2025.





