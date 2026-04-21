 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GE Aerospace dépasse les attentes au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 13:44

GE Aerospace dévoile un BPA ajusté en progression de 25% à 1,86 USD au titre des 3 premiers mois de 2026, dépassant d'environ 15% l'estimation moyenne des analystes, malgré une marge opérationnelle en repli de 2 points à 21,8%.

Le motoriste aéronautique a vu son profit opérationnel augmenter de 18% à 2,5 MdsUSD, pour des revenus ajustés en croissance de 29% à 11,6 MdsUSD, tandis que ses commandes ont grimpé de 87% à 23 MdsUSD.

"Notre flotte jeune et diversifiée, associée à un carnet de commandes de services commerciaux de 170 MdsUSD, nous permet d'aborder sereinement le contexte opérationnel actuel", commente son PDG H. Lawrence Culp.

"Compte tenu du contexte géopolitique actuel, nous maintenons nos prévisions annuelles et nous nous orientons vers le haut de la fourchette, étant donné notre excellent début d'année", poursuit le numéro un du groupe basé à Cincinnati (Ohio).

Pour rappel, GE Aerospace prévoit pour 2026 un BPA ajusté entre 7,10 et 7,40 USD (contre 6,37 USD en 2025), un profit opérationnel entre 9,85 et 10,25 MdsUSD (après 9,1 MdsUSD) et une croissance des revenus ajustés "dans le bas de la plage à deux chiffres".

Valeurs associées

GE AEROSPACE
285,350 USD NYSE -6,18%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank