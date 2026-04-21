GE Aerospace dépasse les attentes au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 13:44
Le motoriste aéronautique a vu son profit opérationnel augmenter de 18% à 2,5 MdsUSD, pour des revenus ajustés en croissance de 29% à 11,6 MdsUSD, tandis que ses commandes ont grimpé de 87% à 23 MdsUSD.
"Notre flotte jeune et diversifiée, associée à un carnet de commandes de services commerciaux de 170 MdsUSD, nous permet d'aborder sereinement le contexte opérationnel actuel", commente son PDG H. Lawrence Culp.
"Compte tenu du contexte géopolitique actuel, nous maintenons nos prévisions annuelles et nous nous orientons vers le haut de la fourchette, étant donné notre excellent début d'année", poursuit le numéro un du groupe basé à Cincinnati (Ohio).
Pour rappel, GE Aerospace prévoit pour 2026 un BPA ajusté entre 7,10 et 7,40 USD (contre 6,37 USD en 2025), un profit opérationnel entre 9,85 et 10,25 MdsUSD (après 9,1 MdsUSD) et une croissance des revenus ajustés "dans le bas de la plage à deux chiffres".
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