GE Aerospace dépasse largement les attentes au 4T et annonce un bond de ses commandes

Le groupe GE Aerospace, né de la scission début avril du conglomérat General Electric, a publié jeudi des résultats au-dessus des attentes pour le quatrième trimestre 2024, grâce à la maintenance et aux pièces détachées, et a annoncé des commandes en forte hausse.

D'octobre à décembre, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 14% à 10,81 milliards de dollars. C'est plus qu'attendu par le consensus d'analystes de Factset, qui visait 9,47 millards.

Le bénéfice net a lui bondi de 37% à 2,29 milliards de dollars, là encore dépassant les attentes des analystes. Rapporté par action et à données comparables, référence pour les marchés, le bénéfice du groupe a doublé sur un an et ressort à 1,32 dollar.

"GE Aerospace a terminé l'année 2024 en beauté, grâce à une forte demande pour nos services et nos produits", s'est félicité, dans un communiqué, Larry Culp, patron du groupe.

Les performances du groupe ont été tirées par la croissance de l'activité de maintenance et vente de pièces détachées dont les prix ont "compensé largement l'inflation et les investissements", selon l'entreprise.

En parallèle, sur les trois derniers mois de l'année, les commandes ont bondi de 46% à 15,5 milliards de dollars. Il s'agit de contrats avec différentes compagnies aériennes (El Al, Royal Jordanian) ainsi que l'armée américaine.

Le groupe a souligné "les progrès réalisés tout au long de l'année 2024 grâce à l'utilisation de Flight Deck", son plan d'entreprise "pour remédier aux contraintes de la chaîne d'approvisionnement".

Pour 2025, Larry Culp anticipe "une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires", toujours tirée par ses activités dans la production de moteurs pour l'aviation civile et les services.

Le bénéfice par action est également attendu en hausse, grâce à l'augmentation des ventes, mais aussi à une baisse du nombre de titres disponibles sur le marché.

GE Aerospace a en effet annoncé jeudi un plan de rachat d'actions à hauteur de 7 milliards de dollars pour l'année en cours et le versement d'un dividende en hausse de 30%.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, les investisseurs accueillaient positivement cette annonce et l'action du groupe gagnait 8,40%.