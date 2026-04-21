GE Aerospace chute, l'incertitude liée à la guerre en Iran éclipsant le résultat positif du premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

21 avril - ** Les actions du fabricant de moteurs d'avion GE Aerospace GE.N annulent les gains réalisés avant la mise sur le marché et chutent de 4,6 % à 289,66 $ ** La société affirme qu'elle est sur la bonne voie pour atteindre la partie supérieure de ses prévisions de bénéfices pour 2026, mais qu'elle se prépare à un contexte plus difficile pour les prix du pétrole en raison du conflit avec l'Iran

** L'avertissement intervient dans un contexte de pression liée au pétrole sur les compagnies aériennes, principaux clients de GE

** Le directeur général Larry Culp déclare à Reuters que GE aurait revu ses prévisions à la hausse sans l'incertitude liée aux prix élevés du pétrole

** Cependant, le bénéfice par action ajusté de 1,86 $ pour le 1er trimestre a battu les estimations des analystes de 1,60 $ - données compilées par LSEG

** Vingt analystes évaluent le titre à "acheter" ou plus, deux à "conserver" et un à "vendre"; leur estimation médiane est de 353 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, GE a baissé d'environ 6 % depuis le début de l'année