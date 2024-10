Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Aerospace: annonce un chiffre d'affaires en hausse de 6% information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 15:41









(CercleFinance.com) - GE Aerospace a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre se terminant le 30 septembre 2024. Un trimestre marqué par une croissance significative des bénéfices et des liquidités, qui amène l e groupe a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année



Les commandes totales sont en hausse de 28% à 12,6 milliards de dollars.



Le chiffre d'affaires total en hausse de 6% atteint 9,8 milliards de dollars; le chiffre d'affaires ajusté connaît la même hausse et atteint 8,9 milliards de dollars.



Le groupe affiche un bénéfice de 1,9 milliard de dollars, et un bénéfice d'exploitation de 1,8 milliard de dollars (+14%).



Le directeur général de GE Aerospace, H. Lawrence Culp Jr., a déclaré : ' Nous avons augmenté nos bénéfices de 25 % et généré un flux de trésorerie disponible substantiel, tous deux largement tirés par les services. Compte tenu de la solidité de nos résultats et des attentes du quatrième trimestre, nous relevons nos prévisions de bénéfices et de trésorerie pour l'année. '





