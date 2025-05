GE Aerospace: accord de distribution limité avec UAG information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 12:24









(CercleFinance.com) - GE Aerospace annonce un accord de distribution limité avec United Aero Group (UAG), qui devient distributeur de pièces détachées pour moteurs CT7/T700.



Ce partenariat élargit l'accès aux pièces et services de maintenance pour les opérateurs, notamment dans les zones non couvertes jusqu'ici.



' Cet accord avec United Aero Group reflète notre engagement à améliorer le service et le soutien apportés à nos clients ', a déclaré Elissa Lee, directrice exécutive des moteurs à turbine pour applications commerciales chez GE Aerospace.



'En élargissant notre réseau de distribution, nous veillons à ce que les opérateurs des moteurs CT7 et T700 disposent de pièces d'origine de haute qualité, nécessaires pour garantir un niveau maximal de sécurité et de performance', a-t-elle ajouté.





Valeurs associées GE AEROSPACE 233,530 USD NYSE -0,73%