GE Aerospace a nommé un nouveau président de l'activité CES
Ce service gérera désormais l'ensemble du cycle de vie des moteurs commerciaux, incluant la sécurité et la qualité, la gestion de produit, l'ingénierie, la chaîne d'approvisionnement, la fabrication et les services après-vente.
GE Aerospace élargira l'équipe CES - responsable de la gestion du cycle de vie du moteur lors de la production et des services de nouveaux moteurs - pour inclure l'équipe T&O - qui est responsable de la sécurité des produits, de la qualité, de la fabrication mondiale, de la chaîne d'approvisionnement et de l'ingénierie.
Mohamed Ali remplace Russell Stokes qui prendra sa retraite de GE Aerospace en juillet 2026.
H. Lawrence Culp, Jr., président et DG de GE Aerospace, a déclaré : " Avec 29 ans de service chez GE, Russell Stokes a démontré un leadership exceptionnel et une performance opérationnelle dans divers rôles de direction. Sa solide expérience en affaires, son esprit d'amélioration continue et sa passion pour former des leaders ont contribué à bâtir cette entreprise de classe mondiale".
