GBL a réalisé avec succès un placement obligataire de 500 ME
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 18:12
Le règlement-livraison est prévu pour le 21 janvier 2026.
Le produit de cette émission a vocation à couvrir les besoins généraux, notamment pour refinancer la dette existante.
L'émission a été sursouscrite près de 6 fois par une base diversifiée et équilibrée d'investisseurs institutionnels.
En août 2025, Moody's a confirmé la notation de crédit émetteur à long terme de GBL à A1 assortie d'une perspective stable.
Valeurs associées
|80,2000 EUR
|Euronext Bruxelles
|+1,97%
