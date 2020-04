Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Un syndrome peut-être lié au coronavirus a coûté la vie à des enfants Reuters • 28/04/2020 à 10:26









LONDRES, 28 avril (Reuters) - Des enfants sans autres problèmes de santé ont succombé au Royaume-Uni à un syndrome inflammatoire rare qui, selon les scientifiques, serait dû au coronavirus, a déclaré mardi le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock. Des experts italiens et britanniques cherchent à savoir s'il existe un lien entre le nouveau coronavirus, apparu en décembre en Chine, et cette affection observée chez des nourrissons admis à l'hôpital avec une forte fièvre et une inflammation des artères. Un nombre anormalement élevé de cas de ce qui semble être la maladie de Kawasaki, plus courante en Asie, ont été observés chez des enfants de moins de neuf ans dans le nord de l'Italie, l'une des régions les plus durement touchées par la pandémie. "Certains enfants décédés n'avaient pas de problèmes de santé sous-jacents", a déclaré Matt Hancock sur l'antenne de LBC Radio. "C'est une nouvelle maladie qui, selon nous, pourrait être causée par le coronavirus et le COVID-19. Nous ne sommes pas sûrs à 100% parce que certaines des personnes qui l'ont contractée n'avaient pas été diagnostiquées. Nous faisons donc actuellement beaucoup de recherches, mais c'est quelque chose qui nous inquiète", a-t-il poursuivi. "C'est rare. Bien que ce soit très grave pour les enfants qui en souffrent, le nombre de cas est faible", a ajouté le ministre. La maladie de Kawasaki, dont la cause est inconnue, touche souvent des enfants de moins de cinq ans. Elle se traduit par de la fièvre, des éruptions cutanées, un gonflement des glandes et, dans les cas graves, par une inflammation des artères du cœur. (Guy Faulconbridge et Kate Holton, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

