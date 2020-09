Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Un nouveau référendum sur l'indépendance écossaise en préparation-Sturgeon Reuters • 01/09/2020 à 20:04









LONDRES, 1er septembre (Reuters) - Un projet de loi sur l'organisation d'un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Ecosse sera déposé avant la fin de la législature l'an prochain, a annoncé mardi la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon. L'exécutif écossais, favorable à l'indépendance, avait suspendu en mars dernier les projets liés à cette consultation en raison de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. "Avant la fin de cette législature, nous publierons un projet de loi qui fixera les termes et les dates d'un référendum sur l'indépendance ainsi que la question qui sera posée aux citoyens lors de ce référendum", a déclaré Nicola Sturgeon. En juillet, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a exclu l'éventualité d'autoriser la tenue d'un nouveau référendum d'indépendance. En 2014, lors d'un premier référendum, les Ecossais avaient voté à 55% contre l'indépendance, mais les sondages sont nettement plus favorables aux nationalistes aujourd'hui. (Andrew MacAskill; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)

