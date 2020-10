Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Un nouveau confinement possible dès mercredi-Times Reuters • 31/10/2020 à 01:03









31 octobre (Reuters) - Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, envisage d'imposer un nouveau confinement au niveau national à partir de la semaine prochaine au vu de la résurgence des cas de contamination au coronavirus, rapporte le Times vendredi. Les nouvelles restrictions pourraient entrer en vigueur mercredi et durer jusqu'au premier décembre. Boris Johnson tiendra une conférence de presse lundi pour annoncer les nouvelles mesures, selon le journal. Aucun représentant du Bureau du cabinet n'était disponible pour faire un commentaire. (Juby Babu et Shubham Kalia; version française Camille Raynaud)

