GB-Quarantaine de 14 jours pour les voyageurs arrivant dans le pays

LONDRES, 9 mai (Reuters) - Le gouvernement britannique a notifié les compagnies aériennes qu'il allait instaurer une quarantaine de 14 jours pour les personnes arrivant de l'étranger dans l'espoir d'éviter une deuxième vague de l'épidémie du nouveau coronavirus, a dit samedi la fédération du transport aérien. La maladie a à ce jour fait 31.241 morts en Grande-Bretagne, soit le deuxième bilan le plus lourd au niveau mondial, derrière les Etats-Unis et devant l'Italie. Airlines UK, qui représente notamment British Airways ICAG.L , EasyJet EZJ.L et d'autres acteur du secteur, a estimé que cette décision devait être accompagné d'un "plan de sortie crédible", ajoutant qu'elle devrait être réexaminée chaque semaine. Les opérateurs aéroportuaires ont de leur côté dit que cette quarantaine était susceptible d'avoir un impact "dévastateur" sur le secteur du transport aérien et sur l'économie dans son ensemble. Le journal The Times, qui avait le premier fait état de l'information, précise que la mesure de quarantaine, qui devrait entrer en vigueur début juin, prévoit notamment que les voyageurs entrant dans le pays communiquent l'adresse où ils prévoient de s'isoler pendant deux semaines dès leur arrivée. "Ces mesures aideront à protéger les citoyens britanniques et permettront de réduire la circulation du virus au moment où nous entrons dans la seconde phase de notre riposte", poursuit le quotidien, citant une source gouvernementale. Les services Premier ministre Boris Johnson ont refusé de commenter l'information, tout comme le ministère de l'Intérieur. Boris Johnson doit annoncer dimanche les prochaines étapes de la lutte contre l'épidémie, ce qui devrait notamment inclure un léger assouplissement à partir de la semaine prochaine du confinement en vigueur. (Estelle Shirbon, Benoît Van Overstraeten pour la version française)

