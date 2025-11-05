GB/PMI-Les perspectives du secteur des services sont les plus favorables depuis un an

La production et les nouvelles commandes du secteur des services ont augmenté au Royaume-Uni en octobre, selon une enquête publiée mercredi, qui montre également que les prévisions d'activité pour les 12 prochains mois sont les plus élevées depuis octobre 2024.

L'indice final S&P Global UK Services Purchasing Managers' Index (PMI) est passé de 50,8 en septembre à 52,3 en octobre, soit un niveau légèrement supérieur à la lecture préliminaire de 53,2.

L'enquête devrait constituer une bonne nouvelle pour la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, qui a fait de la croissance sa priorité, avant d'éventuelles augmentations d'impôts dans le projet de budget qu'elle doit présenter le 26 novembre prochain.

"Un certain nombre d'entreprises ont noté une demande résistante de la part des clients, en particulier sur les marchés intérieurs, malgré l'incertitude commerciale élevée et le report de la prise de décision sur les dépenses importantes avant le budget", a déclaré Tim Moore, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.

"Les conditions du marché du travail ont enfin montré quelques signes de stabilisation, le rythme des suppressions d'emplois dans l'économie des services ayant considérablement ralenti depuis septembre", a-t-il ajouté.

Une mesure de l'emploi montre que les employeurs ont réduit leurs effectifs beaucoup moins rapidement en octobre.

L'indice PMI composite, qui comprend également le secteur manufacturier, est passé de 50,1 en septembre à 52,2 en octobre, contre une estimation initiale de 51,1.

Les entreprises de services notent en outre que la hausse des salaires entraînait une augmentation des prix des intrants, bien que le taux d'inflation des coûts ait été en octobre le plus faible depuis novembre 2024.

Les prix facturés par les entreprises ont augmenté au rythme le plus lent depuis juin.

La Banque d'Angleterre (BoE), qui devrait maintenir jeudi ses taux d'intérêt inchangés à 4%, suit de près les prix du secteur des services pour tenter d'évaluer la pression inflationniste dans l'économie.

L'indice PMI montre également que les carnets de commandes ont été bien remplis en octobre, principalement par les clients nationaux, ce qui a stimulé les prévisions des entreprises pour l'année à venir.

Cependant, les dirigeants des entreprises hésitent à prendre des décisions importantes avant de connaître les détails du budget de Rachel Reeves, qui a mis en garde contre certaines augmentations d'impôts alors qu'elle tente d'accélérer la croissance économique.

(Rédigé par Suban Abdulla ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)