GB/PMI-Le secteur manufacturier bénéficie de la reprise de Jaguar Land Rover

Les usines britanniques ont connu leur meilleur mois depuis un an en octobre, mais la reprise a été stimulée par un rebond ponctuel dû au redémarrage de la production du constructeur automobile Jaguar Land Rover (JLR) après avoir été victime d'une cybertattaque, montre une enquête publiée lundi.

L'indice S&P Global Purchasing Managers' Index (PMI) pour le secteur manufacturier britannique est passé de 46,2 en septembre à 49,7 en octobre, soit une légère hausse par rapport à une première estimation de 49,6.

L'indice, le plus élevé depuis 12 mois, se situe juste en dessous du seuil de 50 qui indique une croissance de l'activité.

La mesure de la production a renoué avec la croissance, tirée par les biens intermédiaires, ce qui reflète l'impulsion donnée par la réouverture progressive de JLR aux entreprises de sa chaîne d'approvisionnement.

L'indice PMI global pour le secteur manufacturier britannique, qui représente environ 9% de la production économique du pays, est en territoire négatif depuis octobre 2024.

Rob Dobson, directeur chez S&P Global Market Intelligence, souligne toutefois que le rebond lié à JLR pourrait être de courte durée en raison de la faiblesse de la demande dans le pays et à l'étranger, et que les entreprises dépendaient du travail en attente des commandes précédentes.

Les entreprises s'inquiètent également du prochain budget de la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, qui sera présenté le 26 novembre prochain.

"Les fabricants semblent bloqués dans un schéma d'attente jusqu'à ce que la politique intérieure et le contexte géopolitique soient plus clairs", a déclaré Rob Dobson.

Outre le risque d'une hausse des impôts dans le budget, la confiance est mise à rude épreuve par les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump. La mesure de la confiance des entreprises du PMI a atteint son plus haut niveau en huit mois, tout en restant inférieure à la moyenne.

Les embauches ont de nouveau diminué, mais la baisse a été la moins importante en 12 mois.

Les coûts des intrants ont augmenté au rythme le plus lent jusqu'à présent en 2025 et les prix facturés par les fabricants ont augmenté à leur deuxième rythme le plus lent de l'année, ce qui constitue une bonne nouvelle pour la Banque d'Angleterre (BoE), qui doit annoncer cette semaine sa décision de politique monétaire.

