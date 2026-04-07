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GB/PMI-Le secteur des services face à sa plus forte hausse mensuelle des coûts depuis 2021
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 10:45

par Suban Abdulla

Les entreprises du secteur des services britannique ont enregistré en mars la plus forte hausse mensuelle des coûts depuis 2021, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie et des transports, selon une enquête mettant en évidence les risques inflationnistes liés à la guerre en Iran.

L'indice S&P Global des directeurs d'achat pour le secteur des services, publié mardi, a chuté à 50,5 en mars, contre 53,9 en février, soit une baisse plus importante que celle initialement annoncée pour mars (51,2) et son plus bas niveau en 11 mois.

L'indice PMI composite, qui inclut les données manufacturières plus faibles de la semaine dernière, a été révisé à la baisse à 50,3, contre une valeur préliminaire de 51,0.

L'indice S&P Global des prix des intrants payés par les entreprises de services britanniques a atteint son plus haut niveau en près d'un an, et le bond de 63,1 en février à 68,4 en mars a été le plus important d'un mois à l'autre depuis le bond de février à mars 2021. La semaine dernière, les industriels ont signalé la plus forte hausse mensuelle des coûts des intrants depuis octobre 1992.

Environ 40% des répondants à l'enquête sur les services publiée mardi ont signalé une augmentation de leurs coûts des intrants au cours du mois de mars.

Tim Moore, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence, a déclaré que de nombreuses entreprises avaient signalé que leurs fournisseurs répercutaient la hausse des prix de l'énergie, des matières premières et du transport.

L'indice de l'enquête mesurant les prix pratiqués par les entreprises de services a bondi à 58,5 en mars, contre 55,2 en février.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Andrew Bailey, a déclaré à Reuters la semaine dernière que les entreprises disposaient d'un pouvoir de fixation des prix limité pour répercuter les hausses de coûts, même si une certaine répercussion des coûts énergétiques plus élevés était probable.

Les entreprises ont également fait état d'un affaiblissement de la demande.

"Les prestataires de services britanniques ont connu un ralentissement marqué de la croissance de leur production en mars, la guerre au Moyen-Orient ayant renforcé l'aversion au risque chez les clients et reporté les décisions d'investissement", a déclaré Tim Moore.

L'indice PMI des services mesurant les nouvelles commandes à l'exportation a chuté de 50,3 à 46,3, soit le rythme de baisse le plus rapide en 11 mois et un niveau inférieur à 50, seuil qui sépare la croissance de la contraction, pour la première fois depuis novembre dernier, lorsque l'incertitude liée à la préparation du budget de la ministre des Finances Rachel Reeves avait frappé les entreprises.

Les entreprises ont également signalé la plus forte baisse des nouvelles commandes depuis juillet, même si elles ont réduit leurs effectifs au rythme le plus lent depuis quatre mois.

L'optimisme quant aux perspectives était à son plus bas niveau depuis juin de l'année dernière, les entreprises de services faisant état de préoccupations concernant la durée de la guerre en Iran et son impact sur l'inflation, les chaînes d'approvisionnement et les coûts d'emprunt.

(Rédigé par Suban Abdulla ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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