GB/PMI-La croissance du secteur privé décélère en novembre avant la présentation du budget
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 10:46

La croissance de l'activité du secteur privé britannique a décéléré en novembre alors que les entreprises ont mis en attente leur projet avant l'annonce très attendue du projet de budget du gouvernement qui pourrait augmenter la fiscalité, selon une enquête auprès des directeurs d'achats publiée vendredi.

L'indice PMI "flash" CIPS/S&P Global, qui regroupe les secteurs des services et manufacturier, a reculé à 50,5 en novembre, contre 52,2 en octobre et juste au-dessus du seuil de 50,0, qui sépare une croissance d'une contraction de l'activité.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un chiffre bien supérieur, à 51,8.

L'indice PMI pour les services a reculé à 50,5 ce mois-ci contre 52,3 en octobre sous l'effet d'une première baisse des nouvelles affaires depuis juillet.

L'indice PMI manufacturier a pour sa part progressé pour la première fois depuis septembre 2024, atteignant 50,2 en novembre contre 49,7 le mois précédent.

(Rédigé par David Milliken, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

