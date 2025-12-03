GB/PMI-La croissance des services a ralenti en novembre, forte contraction de l'emploi

La croissance du secteur des services a ralenti en novembre au Royaume-Uni et l'emploi a subi sa plus forte contraction depuis février, ce qui témoigne de la prudence des entreprises avant la présentation du budget britannique à la fin du mois dernier, selon une enquête publiée mercredi.

Les données montrent également la première baisse des nouvelles commandes en quatre mois.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur des services, compilé par S&P Global, s'établit à 51,3 en novembre, contre 52,3 en octobre, mais avec un ralentissement moins marqué que prévu par une estimation initiale à 50,5.

Certaines entreprises ont déclaré que l'incertitude concernant le budget présenté le 26 novembre par la ministre des Finances Rachel Reeves les avait incitées à retarder l'investissement dans de nouveaux projets. Les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête ont également fait état de vents contraires à la croissance en raison de la faiblesse de la confiance des consommateurs et des entreprises.

Les nouvelles commandes ont ainsi chuté pour la première fois depuis juillet, reflétant en partie la faiblesse de la demande intérieure et extérieure, tandis que les exportations ont diminué au rythme le plus rapide depuis juin.

"Les données de novembre ont révélé une fin abrupte de l'amélioration constante des carnets de commandes observée depuis l'été", souligne Tim Moore, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.

"Les personnes interrogées ont largement évoqué les défis commerciaux liés à la fragilité de la confiance des clients, à l'augmentation de l'aversion au risque et à l'incertitude politique élevée à l'approche du budget", dit-il.

Le nombre d'embauches a continué à diminuer, au rythme le plus rapide depuis neuf mois. Les prix pratiqués par les entreprises en novembre ont pour leur part été les plus faibles depuis plus de quatre ans.

Ces chiffres ne seront probablement pas très réconfortants pour Rachel Reeves, qui s'efforce de stimuler la croissance économique.

La ministre des Finances a annoncé 26 milliards de livres de hausses d'impôts la semaine dernière, mais a épargné les entreprises dans une plus large mesure que dans son premier budget d'en octobre 2024.

Le PMI composite, qui englobe également les chiffres du secteur manufacturier, publiés lundi, a quant à lui reculé à 51,2 en novembre contre 52,2 en octobre et une estimation initiale à 50,5.

(Rédigé par Suban Abdulla ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)