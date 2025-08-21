GB/PMI-L'activité du secteur privé s'améliore en août, tirée par les services

L'activité du secteur privé a connu sa plus forte progression en un an au mois d'août, à la faveur d'un rebond du secteur des services, selon une enquête de S&P Global auprès des directeurs d'achats publiée jeudi.

L'indice PMI composite, qui regroupe les secteurs manufacturier et des services, a atteint 53,0 - son plus haut niveau depuis août de l'an dernier - après 51,5 en juillet.

Les économistes interrogés par Reuters anticipaient un indice à 51,6.

L'enquête suggère que le rythme de croissance de l'économie a accéléré au cours de l'été après un printemps morose.

Les données sur les carnets de commandes montrent toutefois que "l'environnement sur la demande reste illégal et fragile", observe Chris Williamson, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

L'indice PMI du secteur des services a progressé à 53,6 en août après 51,8 le mois précédent.

Le PMI du secteur manufacturier a pour sa part reculé à 47,3 après 48,0 en juillet, à un plus bas de trois mois alors que les industriels britanniques font face aux répercussions de la guerre commerciale lancée par le président américain Donald Trump.

Les entreprises ont signalé une hausse des coûts de main-d'œuvre après l'augmentation des charges patronales et du salaire minimum décidée en avril par le gouvernement britannique.

Compliquant encore la situation pour la Banque d'Angleterre (BoE), les entreprises de services ont augmenté leurs prix à leur rythme le plus rapide en trois mois.

La BoE tente actuellement de déterminer si elle peut poursuivre le rythme de son assouplissement monétaire alors que les pressions inflationnistes s'accentuent.

(Rédigé par William Schomberg, version française Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)