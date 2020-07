Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Masque obligatoire dans les commerces à compter du 24 juillet Reuters • 14/07/2020 à 00:06









LONDRES, 14 juillet (Reuters) - Les clients des commerces et supermarchés anglais seront contraints d'être munis d'un masque de protection à compter du 24 juillet afin de contribuer à atténuer le risque d'une nouvelle vague de contaminations au coronavirus, ont annoncé lundi les services du Premier ministre britannique. Boris Johnson avait déclaré la semaine dernière que des règles sanitaires plus strictes pourraient être nécessaires, mais un haut représentant du gouvernement a estimé dimanche que porter un masque devait plutôt relever du sens commun de chacun. Un porte-parole de Downing Street a déclaré lundi que "le Premier ministre a été clair, la population doit porter des masques de protection dans les magasins et nous allons rendre cela obligatoire à compter du 24 juillet". La Grande-Bretagne a enregistré le plus grand nombre de décès liés au coronavirus en Europe, avec près de 45.000 morts. L'opposition travailliste a critiqué le gouvernement de Johnson pour ne pas avoir pris cette décision plus tôt. (William Schomberg; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.