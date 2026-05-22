GB-Les ventes au détail baissent plus que prévu en avril

Les ventes au détail ont baissé plus que prévu au Royaume-Uni en avril sur un mois, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Les ventes au détail ont reculé en volume de 1,3% sur le mois alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un repli de 0,6%.

En février, la croissance avait atteint +0,6% (révisé de +0,7%).

Sur un an, les ventes au détail ont stagné (0%) en avril, contre +1,4% en mars(révisé de +1,7%) et un consensus à +1,3%.

(Rédigé par Augustin Turpin)