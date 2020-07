Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Le port du masque pourrait être recommandé dans tous les lieux publics Reuters • 15/07/2020 à 00:23









15 juillet (Reuters) - La Grande-Bretagne pourrait bientôt recommander le port du masque de protection dans tous les lieux publics, dont les bureaux et autres espaces de travail, a rapporté mardi The Telegraph, au lendemain de l'annonce par le gouvernement du port obligatoire du masque dans les commerces et supermarchés. Selon le journal, des représentants britanniques ont engagé des discussions privées avec des organisations professionnelles et les ministres préparent un "plan de route" pour éviter une nouvelle vague de contaminations au coronavirus. Le Premier ministre Boris Johnson devrait présenter vendredi une nouvelle stratégie sanitaire à long-terme, avec notamment des détails sur le retour au bureau. (Maria Ponnezhath à Bangalore; version française Jean Terzian)

