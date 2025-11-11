GB-Le directeur sortant de la BBC salue le travail des journalistes de la chaîne

Le directeur général de la BBC Tim Davie, sur le départ à la suite d'accusations de partialité du groupe d'audiovisuel public britannique, incluant le montage d'un discours de Donald Trump, a salué mardi le travail des équipes dont il s'est dit "très fier".

"Je suis fier, très fier de tous les journalistes dans cet immeuble. Ils ont réalisé un travail que je trouve incroyablement important", a déclaré Tim Davie lors de sa première prise de parole depuis l'annonce dimanche de sa démission.

"Ils réalisent un travail formidable."

"La BBC va prospérer, et je soutiens tous les membres de l'équipe", a-t-il ajouté.

Le départ de Tim Davie s'est accompagné de celui de la directrice générale de l'information de la BBC Deborah Turness.

La BBC a été accusée de ne pas respecter le principe de neutralité politique dans ses reportages, notamment dans sa couverture du président américain, de la guerre dans la bande de Gaza et des questions transgenres.

Dernière controverse en date, le Daily Telegraph a fait état d'un document interne produit par un ancien conseiller de la BBC énumérant une série d'erreurs incluant le montage de deux extraits d'un discours prononcé par Donald Trump le 6 janvier 2021, laissant à penser que le président américain semble encourager les émeutes du Capitole de janvier 2021.

Le président américain Donald Trump a menacé lundi de poursuivre en justice la BBC qui a reconnu une "erreur de jugement".

(Reportage de Sarah Young; version française Zhifan Liu)