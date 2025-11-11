 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 111,69
+0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GB-Le directeur sortant de la BBC salue le travail des journalistes de la chaîne
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 11:16

Le directeur général de la BBC Tim Davie, sur le départ à la suite d'accusations de partialité du groupe d'audiovisuel public britannique, incluant le montage d'un discours de Donald Trump, a salué mardi le travail des équipes dont il s'est dit "très fier".

"Je suis fier, très fier de tous les journalistes dans cet immeuble. Ils ont réalisé un travail que je trouve incroyablement important", a déclaré Tim Davie lors de sa première prise de parole depuis l'annonce dimanche de sa démission.

"Ils réalisent un travail formidable."

"La BBC va prospérer, et je soutiens tous les membres de l'équipe", a-t-il ajouté.

Le départ de Tim Davie s'est accompagné de celui de la directrice générale de l'information de la BBC Deborah Turness.

La BBC a été accusée de ne pas respecter le principe de neutralité politique dans ses reportages, notamment dans sa couverture du président américain, de la guerre dans la bande de Gaza et des questions transgenres.

Dernière controverse en date, le Daily Telegraph a fait état d'un document interne produit par un ancien conseiller de la BBC énumérant une série d'erreurs incluant le montage de deux extraits d'un discours prononcé par Donald Trump le 6 janvier 2021, laissant à penser que le président américain semble encourager les émeutes du Capitole de janvier 2021.

Le président américain Donald Trump a menacé lundi de poursuivre en justice la BBC qui a reconnu une "erreur de jugement".

(Reportage de Sarah Young; version française Zhifan Liu)

USA 2024
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank