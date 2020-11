Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Le confinement approuvé à la chambre des Communes Reuters • 04/11/2020 à 17:57









LONDRES, 4 novembre (Reuters) - Le plan de lutte contre le coronavirus du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui prévoit un mois de confinement, a été approuvé mercredi à la chambre des Communes. La mesure, qui entrera en vigueur jeudi à 00h01 GMT, a été approuvée par 516 voix contre 38. Son adoption ne faisait pas de doute, puisque le parti travailliste avait annoncé son intention de voter pour, tout en reprochant au chef du gouvernement d'avoir agi trop tardivement. Plusieurs membres du Parti conservateur ont par ailleurs jugé le confinement national trop sévère. (William James, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

