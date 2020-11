Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-La production automobile en recul de 18% en octobre Reuters • 26/11/2020 à 02:19









LONDRES, 26 novembre (Reuters) - La production dans le secteur automobile britannique a reculé en octobre de 18,2% en rythme annuel alors que l'épidémie de coronavirus et les mesures de confinement instaurées pour lutter contre la crise sanitaire ont continué d'affecter la demande, a rapporté jeudi la fédération nationale des constructeurs. D'après les données communiquées par la SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders), un total de 110.179 véhicules ont été assemblés le mois dernier. La production au cours des dix premiers mois de l'année a diminué d'un tiers par rapport à la même période l'an dernier, avec 743.003 véhicules assemblés. Le secteur attend de la clarté sur les termes de l'éventuel accord commercial actuellement en discussion entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, laquelle est le principal marché à l'exportation des constructeurs britanniques. (Costas Pitas; version française Jean Terzian)

