GB-La période d'isolement en cas de symptômes du COVID-19 allongée-presse

30 juillet (Reuters) - La période d'isolement en Grande-Bretagne pour quiconque présentant des symptômes indiquant une possible contamination au coronavirus va être portée à 10 jours, contre sept actuellement, a rapporté mercredi soir The Telegraph. Selon le journal, le directeur adjoint de la Santé doit en faire l'annonce ce jeudi. The Telegraph indique par ailleurs que le ministre de la Santé, Matt Hancock, prévoit de faire savoir jeudi que le gouvernement étudie des moyens de réduire la "quarantaine" de deux semaines pour toute personne entrant en Grande-Bretagne, avec la possibilité que cette période soit elle aussi de 10 jours. (Juby Babu à Bangalore; version française Jean Terzian)

