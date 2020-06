Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-La mise en quarantaine des voyageurs est vitale, disent deux ministres Reuters • 03/06/2020 à 03:09









3 juin (Reuters) - La mise à l'isolement pour une période de quatorze jours des voyageurs arrivant en Grande-Bretagne est cruciale pour éviter une nouvelle vague de l'épidémie de coronavirus dans le pays, ont écrit les ministres de l'Intérieur et du Transport dans une tribune publiée mardi soir par The Telegraph. Priti Patel et Grant Shapps soulignent que, à compter de lundi prochain, "les personnes arrivant en Grande-Bretagne devront s'isoler d'eux-mêmes pendant 14 jours". Ils ajoutent que les voyageurs en provenance de l'étranger devront donner des informations sur leur lieu de séjour, et que des "contrôles et amendes" sont prévus. Le Telegraph rapportait lundi que le gouvernement britannique pourrait revenir sur ce régime de quarantaine imposé aux voyageurs, au profit d'un dispositif de "ponts aériens". Patel et Shapps écrivent dans les colonnes du même quotidien que le gouvernement britannique travaille avec l'industrie du transport sur la possibilité de conclure des accords spécifiques avec certains pays quand les risques seront écartés. Londres continuera d'évaluer ces mesures, précisent les deux ministres. (Kanishka Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)

