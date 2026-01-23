GB-La hausse surprise des ventes au détail en décembre renforce les signes de reprise économique

(Actualisé avec détails et commentaires d'analystes)

Les ventes au détail ont augmenté de manière inattendue au Royaume-Uni en décembre sur un mois, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Ces ventes ont progressé de 0,4% le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse de 0,1% en glissement mensuel. Il s'agit de la première augmentation depuis septembre.

Par rapport à décembre 2024, le volume global des ventes au détail a augmenté de 2,5%. Il s'agit du meilleur résultat depuis avril.

Pour l'ensemble du quatrième trimestre, les ventes au détail ont reculé de 0,3%, reflétant les baisses enregistrées en novembre et en octobre, ce qui, selon l'Office national des statistiques (ONS), pèserait pour 0,01 point de pourcentage sur l'ensemble de la production économique.

Les données de vendredi s'ajoutent à des lectures provisoirement positives de l'activité économique pour la ministre des Finances britannique Rachel Reeves après son budget de novembre. Celui-ci prévoit des hausses d'impôts, malgré d'autres signes de ralentissement sur le marché du travail et une inflation toujours élevée.

"Le budget a été difficile, mais les pires craintes des gens ne se sont pas réalisées", a déclaré Neil Birrell, directeur des investissements chez Premier Miton, une société de gestion de patrimoine.

Plus tôt vendredi, le cabinet d'études de marché GfK a également déclaré que la confiance des consommateurs avait atteint son niveau le plus élevé depuis août 2024, les ménages étant devenus plus positifs quant à leurs propres finances.

"Cela suggère que les consommateurs britanniques sont en meilleure forme que prévu, et si cette tendance se confirme dans l'ensemble de l'économie, il pourrait y avoir matière à être un peu plus optimiste pour le Royaume-Uni", a déclaré Neil Birrell.

Thomas Pugh, économiste en chef chez RSM UK, a déclaré que les perspectives de dépenses dépendaient de la décision des consommateurs de maintenir leur niveau d'épargne élevé ou de l'utiliser pour stimuler leurs dépenses, ainsi que de l'éventualité de nouvelles turbulences politiques. Le Premier ministre Keir Starmer est en effet sous pression à l'approche des élections locales de mai.

"Une course au pouvoir déstabilisante, qui ouvre la porte à une nouvelle série d'augmentations d'impôts, constitue un risque important pour la poursuite de la reprise de la confiance", a déclaré Thomas Pugh.

