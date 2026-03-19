GB-La hausse des salaires ralentit sur les trois mois à janvier - ONS

La croissance annuelle des salaires au Royaume-Uni, hors primes, s'est établie à 3,8% au cours du trimestre clos en janvier, moins que prévu, a annoncé jeudi l'Office national des statistiques (ONS).

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que les salaires affichent une croissance de 4%, après +4,1% (révisé) un mois plus tôt.

Il y a encore quelques semaines, la Banque d'Angleterre (BoE) s'attachait à déterminer si le plus grand risque pour l'économie résidait dans la persistance des tensions inflationnistes sur le marché du travail ou dans le ralentissement de l'embauche observé ces derniers mois.

La flambée des prix de l'énergie qui a suivi le début de la guerre au Moyen-Orient a toutefois complètement bouleversé la donne, faisant naître de nouvelles pressions inflationnistes en raison de la hausse des prix de l'énergie.

La BoE devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés ce jeudi, à l'issue de sa réunion de mars, alors que, jusqu'à récemment, on s'attendait à ce qu'elle procède à une baisse de 25 points de base.

(Rédigé par William Schomberg ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)