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GB-La croissance du PIB estimée à 0,6% au T1
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 08:07

La croissance de l'économie britannique a accéléré comme prévu au premier trimestre par rapport au précédent, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par l'Office national de la statistique (ONS).

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,6% sur la période janvier-mars 2026, comme anticipé par les économistes interrogés par Reuters.

Le PIB était ressorti en hausse de 0,2% (révisé de +0,1%) au quatrième trimestre 2025.

Sur un an, le PIB a augmenté de 1,1% au premier trimestre, contre +0,8% anticipé par le consensus et 1,0% au quatrième trimestre 2025.

(Rédigé par Augustin Turpin)

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