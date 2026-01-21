 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GB-L'inflation accélère plus que prévu à 3,4% en décembre
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 08:27

L'inflation des prix à la consommation en Grande-Bretagne a accéléré plus que prévu à 3,4% en décembre après 3,2% en novembre sur un an, montrent les données officielles publiées mercredi.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une inflation à 3,5%.

L'inflation britannique reste la plus élevée des pays du G7, malgré la faible croissance économique du pays.

Le rythme de la progression des prix devrait cependant ralentir fortement dans les mois à venir, car les hausses de l'année dernière des coûts des services aux collectivités et d'autres tarifs contrôlés par le gouvernement ne seront plus pris en compte sur une base comparative annuelle.

Selon le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Andrew Bailey, l'inflation devrait être proche de l'objectif de 2% de la banque centrale en avril ou en mai.

Les marchés financiers prévoient une ou deux baisses de taux directeurs d'un quart de point par la BoE cette année.

En décembre, le comité de politique monétaire de la BoE, le MPC, a abaissé le principal taux directeur à 3,75%, mais près de la moitié de ses membres ont voté pour le statu quo en raison des inquiétudes suscitées par la persistance des pressions inflationnistes.

(Rédigé par William Schomberg; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Devises
Inflation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank