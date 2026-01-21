GB-L'inflation accélère plus que prévu à 3,4% en décembre

L'inflation des prix à la consommation en Grande-Bretagne a accéléré plus que prévu à 3,4% en décembre après 3,2% en novembre sur un an, montrent les données officielles publiées mercredi.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une inflation à 3,5%.

L'inflation britannique reste la plus élevée des pays du G7, malgré la faible croissance économique du pays.

Le rythme de la progression des prix devrait cependant ralentir fortement dans les mois à venir, car les hausses de l'année dernière des coûts des services aux collectivités et d'autres tarifs contrôlés par le gouvernement ne seront plus pris en compte sur une base comparative annuelle.

Selon le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Andrew Bailey, l'inflation devrait être proche de l'objectif de 2% de la banque centrale en avril ou en mai.

Les marchés financiers prévoient une ou deux baisses de taux directeurs d'un quart de point par la BoE cette année.

En décembre, le comité de politique monétaire de la BoE, le MPC, a abaissé le principal taux directeur à 3,75%, mais près de la moitié de ses membres ont voté pour le statu quo en raison des inquiétudes suscitées par la persistance des pressions inflationnistes.

(Rédigé par William Schomberg; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)